Porto d’armi, le parole di Salvini ad Agorà (Rai 3)

Intervistato da Roberto Vicaretti ad Agorà, il leader della Lega ribadisce la propria posizione su armi e porto d’armi.

«Se ha il porto d’armi, come accade a un milione e trecentomila italiani certificati da questura e prefettura», è tautologicamente normale che un cittadino possa portare l’arma in pubblico. Il leader della Lega Matteo Salvini risponde così alla domanda («Bizzarra» la definisce) di Roberto Vicaretti che l’ha intervistato ad Agorà (Rai 3). Chi non è d’accordo con la sua posizione, dice Salvini, deve prendersela non con lui e nemmeno con chi porta l’arma, ma «con questori e prefetti che dopo lunghe e severe analisi concedono» la licenza.

Su Twitter Salvini ha poi risposto replicato alla proposta di Enrico Letta, riassunta nell’hashtag #StopArmiPrivate. “È un altro favore ai delinquenti” ha scritto.

