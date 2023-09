Porto d’armi vietato per trenta giorni in New Mexico

Ad Albuquerque e nella contea di Bernalillo il porto d’armi, sia occulto sia manifesto, sarà vietato per un mese.

Per un mese dall’8 settembre nella contea di Bernalillo compresa la città di Albuquerque, la più popolosa del New Mexico e nota nel mondo soprattutto per fare da sfondo alla vita di Walter White in Breaking Bad, il porto d’armi in pubblico, sia occulto sia manifesto, sarà vietato; lo ha deciso la governatrice democratica Michelle Lujan Grisham insieme al dipartimento della Salute.

In realtà la portata del provvedimento non è circoscritta a una zona geografica, ma s’estende in generale alle città o alle contee che dal 2021 contino annualmente almeno 1.000 crimini violenti ogni 100.000 residenti, e tra luglio 2022 e 2023 sulla medesima base statistica più di novanta ricoveri in pronto soccorso per ferite d’arma da fuoco; stando ai media americani è una situazione che descrive esattamente Bernalillo, compresa Albuquerque.

Il divieto non s’applica alle forze dell’ordine, alle proprietà private non aperte al pubblico (se si è ospiti è però obbligatorio il permesso esplicito del proprietario), al tiro sportivo e alle armi che devono essere spostate per essere cedute o riparate. In ogni caso però il trasporto dev’essere effettuato in condizioni di sicurezza: l’arma deve dunque essere resa temporaneamente inutilizzabile o chiusa a chiave in una valigetta.

