Armi Magazine ottobre 2023 è in edicola!

Armi Magazine ottobre 2023 vi aspetta in edicola dal 13 settembre, sempre ricco di novità e curiosità. In copertina la nuovissima semiautomatica Arma Zeka Az-P1 Sport, camerata 9×19 mm e pensata per il mondo del tiro dinamico sportivo, in particolare per la divisione Production

Tra le altre prove a fuoco più interessanti – oltre alla Arma Zeka Az-P1 Sport – possiamo segnalare: Benelli Endurance Comfortech 3 cal. .308 Winchester, Beretta M9A4 cal. 9×19 mm, Ruger Sfar cal. .308 Winchester, Glock 47 Mos cal. 9×19 mm e Atc Alligator cal. .338 Lapua Magnum. In vetrina, la Pardini Tr20 cal. .22 Lr, una carabina semiautomatica destinata alle recenti discipline di tiro rapido sportivo e tiro informale.

Interessante (e corposo) lo speciale sulla ricarica, suddiviso in tre sezioni. Nella prima, ci occupiamo di una delle più antiche, venuste e precise cartucce per pistola semiautomatica, la 7,65 Parabellum (.30 Luger): grazie alle rilevazioni manometriche e velocitarie, ne controlliamo… la pressione. Nella seconda, sei “ricette” per il tiro a 200 metri con il .223 Remington, con una carabina con canna lunga 20”, la Remington 700 Sps Tactical Hb. La forte penuria di inneschi da ricarica e i loro costi cresciuti a dismisura portano qualcuno a domandarsi se si possano utilizzare quelli da pistola per caricare cartucce da fucile, e viceversa. Vediamo insieme, nella terza sezione, perché sia una pratica da evitare.

La palla Sierra con punta cava e codolo rastremato, ispirata all’iconica MatchKing per il tiro, ma perfezionata per l’impiego venatorio, conferisce alla cartuccia Fiocchi – nel tradizionale calibro statunitense .30-06 Springfield – doti di precisione decisamente interessanti: portiamo in poligono una Franchi Horizon elite Strata per verificare le rosate.

Il modello Citadel del marchio statunitense Sight Mark presenta tutte le prerogative per un impiego ad ampio raggio: abbiamo abbinato l’ottica a due armi targate Sabatti, il kipplauf Skl 20 e la carabina Nuova Rover.

E ancora, su Armi Magazine ottobre 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, la Dark Bull Bp, la prima carabina Pcp del produttore spagnolo Norica, un poligono in Friuli Venezia Giulia dove si può sparare fino a 500 iarde, gli auricolari multiruolo Ne20 di Nitecore e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.