Ecco come provare la pistola Beretta 92X a Hit Show 2020

C’è un modo semplice per provare la pistola Beretta 92X nel doppio allestimento Performance e Compact 9×21. Nel corso di Hit Show 2020 andranno infatti in scena delle sessioni specifiche di tiro insieme a Roberto Vezzoli e ai tiratori del team Beretta; l’appuntamento è al campo Alpha 22 di Albettone (VI).

Sul portale dedicato è possibile prenotare il proprio turno scegliendo l’ora preferita (9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00) di sabato 8 o domenica 9 febbraio. Ogni sessione vedrà impegnati massimo ventuno partecipanti. Ciascun tiratore può prenotare massimo tre biglietti nominativi, non cedibili. Per accedere all’evento non importa stampare il biglietto: è sufficiente presentare, insieme a carta d’identità e porto d’armi, l’e-mail che arriverà dopo la registrazione. Oltre alla Beretta 92X, sarà possibile provare anche la 98G Elite LTT, la Cx4 Storm, l’APX Full Size e l’APX Combat sempre in calibro 9×21 e il 1301 Comp Pro in calibro 12. Per ulteriori contatti Beretta ha attivato l’indirizzo e-mail digital@beretta.com. L’hashtag per avvicinarsi all’evento è #BerettaHIT2020.

