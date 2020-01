Aperte le prenotazioni per provare le armi Sako e Tikka a Hit Show

Anche il tiro a lunga distanza: a Hit Show 2020 Beretta rende possibile provare le armi Sako e Tikka calibro .308 Winchester.

Non solo la Beretta 92X: nel corso di Hit Show 2020 l’azienda di Gardone consentirà anche di provare le armi Sako e Tikka. Come per la pistola, l’appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 febbraio al campo di tiro Alpha 22 Shooting Club. È possibile prenotare il test scegliendo l’orario preferito (9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00). A ogni sessione, dalla durata di circa un’ora, potranno partecipare massimo 12 tiratori. Sarà possibile provare le carabine Sako TRG A1, Sako 85 Finnlight II, Tikka T3x Tactical e Tikka T3x Lite, tutte calibro .308 Winchester. Insieme alla e-mail di conferma, per prendere parte all’evento sarà necessario presentare il porto d’armi. È possibile prenotare fino a tre biglietti nominativi, non cedibili. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli organizzatori all’indirizzo digital@beretta.com. L’hashtag per seguire gli eventi di Beretta sui social è #BerettaHIT2020.

Scopri su Armi Magazine tutte le novità di Beretta e le iniziative in programma a Hit Show 2020.