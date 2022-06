Provare le armi Tanfoglio: l’appuntamento del weekend

Sabato 11 e domenica 12 giugno al campo Shooting sport training Pisa di Montopoli Val d’Arno sarà possibile provare le armi Tanfoglio.

Chi vuole provare le armi Tanfoglio, compresa la nuova Stock III Pro, non ha che da attendere il fine settimana e poi raggiungere il campo Shooting sport training Pisa di Montopoli Val d’Arno; è qui che si terrà la seconda edizione degli Open day che Tfc e Armeria Luperini organizzano in collaborazione con Alpha miss, S.Cou.T e Survivalgame softair shop. Saranno allestiti percorsi per la prova a fuoco di fucili a pompa e pistole, il tiro a volo, il tiro softair in movimento, il tiro con l’arco e il tiro western. L’iscrizione costa 10 euro che comprendono anche la fornitura di munizioni e dei dispositivi di protezione individuale; obbligatorio anche l’utilizzo degli occhiali da sole.

Nel corso del fine settimana sarà possibile visitare l’esposizione del mastro coltellinaio Marco Laffi; sabato 11 è inoltre in programma l’esibizione di Raniero Testa, detentore di quattordici record del mondo. Chi desidera ulteriori informazioni sugli Open day può telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 349 1143587.

