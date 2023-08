Qual è il prezzo delle pistole Kimber Rapide Frost, Dawn e Scorpius in Italia?

Tutte più di tremila euro, un prezzo comunque ben spiegabile visto che le pistole Kimber Rapide Frost, Dawn e Scorpius fanno parte della Special edition: scorrendo il listino aggiornato della Paganini, distributore ufficiale del marchio in Italia, si scoprono i dettagli a seconda del modello.

Non c’è più la Black Ice; al suo posto entra la Frost (non c’era nell’Annuario 2023, pubblicato all’inizio dell’anno solare; chi se l’è perso può ancora ordinarlo nel negozio online di Editoriale C&C), che costa 3.072 euro ed è disponibile nel solo calibro .45 acp.

Doppia versione invece per la Dawn e per la Scorpius: entrambe costano 3.612 euro in 9×19 mm e 3.572 in .45 acp.

1 di 3

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.