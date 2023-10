Qual è il prezzo delle pistole Walther Csp in Italia?

Scorrendo i listini della Bignami si può scoprire quale sia il prezzo delle pistole Walther Csp in Italia.

1.669 euro la Classic e la Dynamic, 1.922 le due Expert: ecco qual è il prezzo delle pistole Walther Csp nei listini della Bignami, che distribuisce il marchio in Italia.

Presentate durante l’ultima edizione dell’Iwa di Norimberga, queste pistole semiautomatiche .22 lr spiegano già tutto nell’acronimo: Csp sta infatti per Classic sport pistol, a indicare l’impiego tradizionale dell’acciaio per fusto, canna e carrello. In tutte il caricatore ospita 10 colpi; e in tutte la canna è lunga 150 millimetri.

La Classic (840 grammi) si caratterizza per la presenza di mirino fisso, tacca regolabile e impugnatura in noce stile Government 1911; all’impugnatura anatomica nella Dynamic (880 grammi) s’aggiungono invece il mirino rotante a tre posizioni, gli attacchi per micro red-dot e lo scatto regolabile tra 1.000 e 1.360 grammi.

L’impugnatura della Expert (950 grammi) è invece realizzata in laminato Blue angel; ma con le stesse caratteristiche, e allo stesso prezzo, la si può ottenere anche in noce (è la versione Expert Walnut).

