Quali le migliori armi del 2023 in America?

La Nasgw ha selezionato i ventuno finalisti in gara per i Caliber award, i premi per le migliori armi, ottiche e munizioni del 2023.

Oltre all’Appreciation award dedicato alle aziende la Nasgw, National association of sporting goods wholesalers, mette in palio anche i Caliber award per i migliori prodotti presentati sul mercato negli ultimi dodici mesi.

Insieme ai giurati della Poma, professional outdoor media association, al momento ne ha scelti ventuno, tre per ciascuna delle sette categorie in concorso. Ce n’è una in più rispetto al passato: fino all’anno scorso i moderatori di suono erano considerati insieme agli accessori. I vincitori saranno premiati il 24 ottobre.

Pistole

Carabine

Fucili

Mossberg 500 Turkey

TriStar Viper G2 Pro

Weatherby Orion Sxs

Munizioni

Hornady 7 mm Precision Rifle

Remington 360 Buckhammer Core-Lokt

Winchester 400 Legend Straight-walled

Ottiche

Holosun Digital reflex night vision (Drs-Nv)

Leupold Mark 5Hd 2-10×30 M5C3 Ffp

Sightmark Wraith Thermal

Moderatori di suono

Dead air Mojave 9

Rugged Alaskan 360Ti

SilencerCo Velos Lbp

Accessori

American tactical Tritium loaded chamber indicator

Angry stag Laws-G1 Low ammo warning system

Caldwell Flash bang Ar500 Steel target hit indicator

