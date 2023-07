Quale la nuova arma della Springfield Armory?

Il 12 luglio la Springfield Armory presenterà una nuova arma.

Una spada incastrata in un terreno desertico e un conto alla rovescia che andrà avanti ancora qualche giorno: non ci sono altri dettagli per intuire in anteprima come si presenterà la nuova arma della Springfield Armory.

Occorrerà dunque attendere fino al 12 luglio (7-12-23 la data scritta all’americana) per scoprirla; e per il 15 luglio, per presentarla ufficialmente e metterne in palio qualche esemplare in esclusiva, insieme alla Federal ammunition la Springfield armory ha organizzato un tour che abbraccerà tutti gli Usa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.