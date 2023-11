Quanti background check in America dall’inizio del 2023?

Sono 24.470.451 i background check richiesti in America nei primi dieci mesi del 2023.

Un po’ meno dell’anno scorso in questo periodo, ben di più del 2019 cui si fa riferimento per capire quale fosse la tendenza prima del boom provocato dall’azione congiunta della pandemia e dell’elezione di Joe Biden alla Casa bianca: dall’inizio dell’anno alla fine d’ottobre, dati Fbi, i background check richiesti in America sono stati 24.470.451.

Furono 25.650.652 (-4,6%) nei primi dieci mesi del 2022, quando si chiuse a 31.475.321, 22.858.104 (+7,05%) nei primi dieci mesi del 2019 (28.369.570 il dato finale); ha poco senso il confronto con il biennio 2020-2021, segnato da un picco senza precedenti.

Anche se concretamente cambierà poco, a fini statistici è diffusa la curiosità di sapere se alla fine di dicembre si raggiungerà quota trenta milioni o ci si fermerà un po’ sotto.

