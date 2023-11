Marlin Dark Line Model 1895, il ritorno della carabina a leva total black

La Ruger ripropone la serie di carabine a leva Marlin Dark Line, che al momento ospita la nuova Model 1895.

Col passare dei mesi la Ruger sta ripopolando il catalogo della Marlin: dopo la 1894 Classic, la 336 Classic e la 1895 Sbl è la volta della Dark Line, la linea di carabine a leva total black nella quale, nell’attesa che vi tornino la 336 in .30-30 Winchester e la 1894 in .44 Remington magnum / .44 special previste per il 2024, al momento s’annovera la Model 1895.

Rispetto alla serie originale cambiano però alcune caratteristiche: il calcio non è più in legno verniciato, ma in polimero rinforzato in nylon; il copricanna, con slot M-Lok e attacchi Qd (quick detach), è realizzato in alluminio anodizzato; in acciaio inossidabile invece azione, ponticello e sistema d’armamento, rivestiti dalla finitura Cerakote Black Graphite.

Doppie le mire: a quella frontale, con anello in fibra ottica al trizio per migliorare la visibilità in condizioni di luminosità scarsa, s’aggiunge un ghost ring regolabile; sulla slitta Picatinny è inoltre possibile installare un cannocchiale.

Realizzata da una barra di lega d’acciaio rotomartellata a freddo, la canna di 410 millimetri (filettatura 11/ 16 -24) si completa con un freno di bocca installato di serie. Il caricatore tubolare ospita cinque colpi, cui aggiungere quello camerato, calibro .45-70 Government.

Lunga 902 millimetri cui corrisponde un peso di 3.175 grammi, dotata d’un calciolo generoso, la nuova Marlin Dark Line Model 1895 costa 1.379 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.