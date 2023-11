Quali sono le pistole semiautomatiche più comprate in America?

Sono le Glock le pistole semiautomatiche più comprate in America nel terzo trimestre del 2023.

C’è solo una Springfield Armory, la Echelon (peraltro si piazza al secondo posto), a rompere il monopolio della Glock nei primi cinque posti della classifica delle cinque pistole semiautomatiche più comprate in America nel terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) 2023. Lo rivela il report dell’osservatorio Nasgw, National association of sporting goods wholesaler, che si riferisce ai dati della rete di vendita costituita dai suoi associati; resta dunque ovviamente fuori la compravendita tra privati.

La pistola preferita è la G43X Mos, seguita al terzo e al quarto posto dalla G19 Gen5 e dalla G43; il quintetto si chiude con la G19X, la crossover flat dark earth che coniuga il fusto full size della G17 con il carrello compatto della G19.

Nel terzo trimestre del 2023 le pistole semiautomatiche costituiscono il 43% del mercato complessivo (-3% rispetto al secondo trimestre; 54% se si considera l’intero anno solare) e il 71% di quello delle armi corte, per un valore di 299 milioni di dollari.

Di tutti i calibri, compresi dunque anche quelli per armi lunghe lisce e rigate e revolver, il preferito è il 9×19, in cui è camerato il 51% di tutte le armi corte acquistate per un controvalore di 192 milioni di dollari (207 se si considerano anche le carabine in calibro da pistola).

