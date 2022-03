Revo Is-9: novità tra le pistole italiane in polimero

Il catalogo delle pistole italiane in polimero s’arricchisce della Revo Is-9, striker fired 9×19 nella doppia versione compatta e Tactical.

È l’esordio di Revo Arms, azienda la cui anima si divide tra la sede operativa di Forlì e la sede produttiva di Gardone Val Trompia: in due versioni, compatta e full size (Tactical), la Is-9 è una delle nuove pistole italiane in polimero presentate all’Iwa 2022. (Non è ovviamente l’unica: nella stessa sede Tanfoglio ha annunciato la Force Esse Carry, pistola compatta con rigatura tradizionale).

Striker fired calibro 9×19 in azione singola (1.750 grammi il peso di sgancio del grilletto nella versione base), la Revo Is-9 si caratterizza per la chiusura geometrica Browning modificata. “Grazie alle modifiche apportate al funzionamento classico” scrive Revo “si è riusciti ad abbassare la canna avvicinandola a soli 1,12” (28 millimetri) al punto di pivot; si garantiscono così una migliore azione e un comportamento molto più stabile in fase di sparo”.

Nel modello base la canna con rigatura multiradiale misura 107 centimetri; 202 millimetri la lunghezza totale, cui corrisponde un peso di 750 grammi. Evidentemente più lungo il modello Tactical (optic ready), la cui canna filettata raggiunge i 122 millimetri e porta a 217 millimetri la lunghezza totale e a 790 grammi il peso.

Revo Arms ha scelto di rendere la Is-9 compatibile con i caricatori Glock Gen4 e Gen5 da 17 colpi; tre le sicure automatiche (a grilletto, percussore, dorsale). Di base ogni modello è dotato di tacca di mira fissa e mirino compatibile Glock, sostituibili con tacca di mira regolabile e mirino in fibra ottica. La produzione di massa inizierà a breve; ci si attende un prezzo compreso tra i 600 e i 700 euro.

