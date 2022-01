La legge europea 2019-2020, quella che liberalizza il calibro 9×19 in Italia, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

È a tutti gli effetti una legge dello Stato, la 238/2021, quella che liberalizza l’impiego del calibro 9×19 in armi corte. Dopo la firma di Mattarella, il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nella giornata di ieri; l’articolo 73 della Costituzione prevede che da allora si contino quindici giorni per l’entrata in vigore, prevista dunque per il 1° febbraio. Da quel momento in poi il Banco di prova potrà procedere con la classificazione delle armi corte in 9×19.

