Cz Scorpion 3+, s’aggiorna la carabina in calibro da pistola

La Scorpion 3+ è la carabina in calibro da pistola presentando la quale Cz Usa annuncia l’aggiornamento della Scorpion Evo 3.

Una nuova variante a modificare la capostipite: Cz Usa ha annunciato il lancio della Scorpion 3+ (o Scorpion 3 Plus, come vi è inciso sopra), la nuova carabina in calibro da pistola che aggiorna la classica Cz Scorpion Evo 3. Cambiano innanzitutto l’impugnatura ergonomica, il caricatore bifilare stile Ar (ora ospita 20 colpi calibro 9 mm) e il pulsante che ne regola lo sgancio, ambidestro come la manetta dell’otturatore. Sono stati poi ridisegnati sia il telaio sia la scatola d’otturazione sia il copricanna in polimero; nuove anche le mire in alluminio, regolabili. La sicura si gestisce col tradizionale movimento del pollice.

Rotomartellata a freddo, la canna misura appena 107 millimetri e si chiude con una filettatura ½x28; la lunghezza complessiva dell’arma raggiunge i 372 millimetri, 2.130 grammi il peso. Il prezzo di lancio sul mercato americano si assesterà intorno ai 1.300 dollari.

Scopri le novità presentate all’Iwa 2022 e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E comincia ad assaporare Armi Magazine aprile 2022, sulla cui copertina si fa largo la Arex Delta X Gen 2.