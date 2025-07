Rigby festeggia il 250° anniversario con una rastrelliera in edizione limitata

Per festeggiare i 250 anni d’attività la Rigby propone una rastrelliera in edizione limitata, la 250th Anniversary.

Realizzata a mano in Sudafrica in massello di kiaat (è un legno noto per resistenza, stabilità e venatura naturale; viene da Zimbabwe, Botswana e Tanzania), la rastrelliera in edizione limitata con la quale la Rigby festeggia i 250 anni d’attività (si chiama infatti 250th Anniversary) intende unire «funzionalità pratica e artigianalità».

Sono cinque le armi che la rastrelliera può ospitare; e, grazie alle chiusure (sono rifinite in pelle bovina spessa 3,5 millimetri, trattata e conciata con olio vegetale naturale che ne migliora longevità e carattere), la si può facilmente trasportare prendendola per la maniglia, regolabile.

Sulla parte superiore la Rigby ha installato una solida placca in legno con inserti in pelle e una targhetta in ottone incisa col sigillo del duecentocinquantesimo anniversario; nel ripiano sottostante si possono riporre cartucce e accessori da tiro.

Per la Rigby, che la propone a 1.130 sterline (poco più di 1.300 euro), la rastrelliera è una «soluzione raffinata sia per il poligono sia per la sala armi domestica».

