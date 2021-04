Rigby Keep Calm and Carry On: la carabina in edizione limitata in dieci pezzi

La Keep Calm and Carry On è la nuova carabina in edizione limitata di casa Rigby. La numero uno sarà battuta all’asta e il ricavato devoluto al servizio sanitario nazionale del Regno Unito.

Un giorno sarà necessario voltarsi indietro e capire che cosa sia davvero questa roba in cui siamo ancora sospesi: Rigby si mette avanti e ricorda la drammatica primavera 2020 con una carabina in edizione limitata (10 pezzi). L’ha chiamata Keep Calm and Carry On, così, con tutte queste maiuscole; l’idea è emersa un anno fa, quando gli armaioli avevano preso dimora nel quartier generale di Rigby in Pensbury Place.

Costruita sull’azione Mauser M98 calibro .416 Rigby, ogni carabina presenta una serie di incisioni (nome, calibro, numero X/10, “2020” sulla manetta dell’otturatore, iniziali degli armaioli coinvolti, doppia R di Rigby) in oro bianco. La canna da 610 millimetri è trattata al nitruro; in noce turco il calcio (368 millimetri), finito a olio e accompagnato da un calciolo in cuoio nero. Dotata di sicura tre posizioni, ogni carabina è fornita di custodia in canvas e accessori per la pulizia. Le carabine da #2 a #10 saranno vendute a poco meno di 15.000 sterline; la numero uno sarà invece battuta all’asta e il ricavato devoluto al servizio sanitario nazionale del Regno Unito.

Rigby Keep Calm and Carry On: la gallery fotografica

1 di 6

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.