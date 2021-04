Victrix sponsor del Campionato italiano di tiro ex ordinanza 300 metri

Il vincitore del Campionato italiano di tiro ex ordinanza 300 metri si aggiudicherà una carabina Gladio V con ottica Steiner Military M5Xi.

Il tricolore sul petto, una Gladio V con ottica Steiner Military M5Xi 5-25×56 (valore complessivo superiore a 10.000 euro) tra le mani: la mette in palio Victrix, sponsor ufficiale del Campionato italiano di tiro ex ordinanza 300 metri, per il vincitore assoluto. La gara prenderà il via sabato 17 e domenica 18 aprile a Colle Val d’Elsa (Si). Si proseguirà poi con un appuntamento al mese fino all’atto finale di Codogno (Lo), in programma il 2 e il 3 ottobre.

Il calendario

17-18 aprile 2021 : Colle Val d’Elsa (Si)

: Colle Val d’Elsa (Si) 15-16 maggio 2021 : Carrara (Ms)

: Carrara (Ms) 12-13 giugno 2021 : Codogno (Lo)

: Codogno (Lo) 3-4 luglio 2021 : Pavia

: Pavia 11-12 settembre 2021 : Caprino Veronese (Vr)

: Caprino Veronese (Vr) 2-3 ottobre 2021: Codogno (Lo)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.