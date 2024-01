Ruger 10/22 60th Anniversary, una nuova carabina rimfire da collezione

Per festeggiare il sessantesimo della carabina rimfire 10/22 la Ruger ha costruito una variante in edizione limitata.

I dettagli in rosso per festeggiare un altro anniversario, non il settantacinquesimo del marchio per il quale esistono già una pistola microcompatta, una full size e due carabine ma il sessantesimo del modello, che esiste dal 1964: si chiama per l’appunto 60th Anniversary la sesta edizione della Collector’s Series introdotta per celebrare la classica rimfire Ruger 10/22.

Oltre ai dettagli rossi e all’incisione sull’otturatore, la caratterizzano la finitura argentata dell’azione e il calcio Gray Magpul Hunter X-22, in polimero rinforzato in fibra di vetro, del quale si possono regolare sia l’altezza del poggiaguancia sia la length of pull, tra 317,5 e 368,5 millimetri. Ottenuta tramite rotomartellatura a freddo d’una barra in acciaio inossidabile, la canna misura 470 millimetri (passo di rigatura 1:16”, filettatura ½x28). Il caricatore ospita 10 colpi calibro .22 lr.

Dotata di sicura manuale cross bolt e completata da mira frontale a lama, ghost ring posteriore regolabile, pulsante esteso per lo sgancio del caricatore e slitta Picaitnny, la Ruger 10/22 60th Anniversary (978 millimetri, 2.585 grammi) costa 639 dollari.

