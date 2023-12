Ruger Lcp Max 75th Anniversary, la pistola tascabile per l’anniversario

La Ruger festeggia i tre quarti di secolo con la pistola microcompatta Lcp Max 75th Anniversary.

Dopo le tre armi, una corta e due lunghe, calibro .22 lr la Ruger completa i festeggiamenti per i tre quarti di secolo con una pistola tascabile (o microcompatta, se si preferisce) calibro .380 acp: è la Lcp Max 75th Anniversary, che a un profilo noto aggiunge il logo celebrativo inciso sulla sommità del carrello.

La colorazione two-tone è data dal contrasto tra la sua finitura, acciaio a vista, e il nero del fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro; è nera (trattamento ossido sulla lega d’acciaio) anche la canna di 71 millimetri, cui corrispondono una lunghezza complessiva di 131 millimetri e un peso di 300 grammi.

Pensata per la difesa personale (il pezzo, appena 479 dollari, autorizza a non considerarla una semplice arma da collezione), la Ruger Lcp Max 75th Anniversary si contraddistingue inoltre per la presenza del sistema brevettato Secure Action, della mira frontale al trizio con contorno bianco, della tacca regolabile in deriva e d’un caricatore da 10+1 colpi (pulsante di sgancio reversibile; e nell’aftermarket è disponibile anche una versione maggiorata, da 12+1). La confezione è in tipico stile vintage.

