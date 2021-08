Ruger 10/22 Competition Left-Handed, la carabina sportiva per mancini

La 10/22 Competition Left-Handed è la nuova carabina sportiva per mancini prodotta da Ruger.

Azione in alluminio con finitura nera anodizzata, calcio grigio maculato e soprattutto una configurazione specifica: come Ruger suggerisce già dal nome, la 10/22 Competition Left-Handed è infatti una carabina sportiva per mancini. Per la canna free floating da 410 millimetri (passo di rigatura 1:16”, filettatura ½”-28) si è scelta una lega d’acciaio con finitura nera satinata. Sull’arma non sono montate mire, ma una slitta Picatinny integrale da 30 moa. Il caricatore circolare ospita 10 colpi .22 LR.

La Ruger 10/22 Competition Left-Handed si caratterizza per la presenza di un doppio bedding e per il grilletto BX-Trigger (peso di sgancio 1.135-1.360 grammi) con precorsa minima e reset positivo; l’alloggiamento del grilletto è realizzato in polimero rinforzato in fibra di vetro. Completano la descrizione sicura manuale e poggiaguancia e dorso del calcio regolabili. 914 millimetri la lunghezza, 342 millimetri la lenght of pull, 2.720 grammi il peso, 899 dollari il prezzo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.