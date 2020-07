Ruger 10/22 Takedown, la carabina smontabile con la scorta nel calcio

La carabina smontabile Ruger 10/22 Takedown è ora disponibile anche con calcio Magpul X-22 Backpacker capace di alloggiare tre caricatori di riserva.

Ruger, ormai ci siamo abituati, varia sulla base di modelli di successo: dopo la serie degli Sporter, ora arriva un nuovo allestimento della carabina smontabile 10/22 Takedown. Il punto nuovo è la presenza del calcio Magpul X-22 Backpacker grigio, capace di alloggiare tre caricatori di riserva BX-1 da dieci colpi .22 LR. Disassemblare l’arma resta semplice, come semplice resta riassemblarla; e una volta rimontata, promette Ruger, mantiene l’azzeramento.

Dal punto di vista tecnico è una classica Ruger 10/22 Takedown. L’arma è quindi facilmente trasportabile grazie alla particolare tecnologia che consente di tenere insieme canna e azione anche dopo lo smontaggio. Rotomartellata a freddo e rifinita in acciaio satinato, la canna è lunga 417 millimetri (1:16 il passo di rigatura, alternanza di sei pieni e vuoti).

Ruger ha lavorato tanto sia sulla sicurezza, sicura del perno trasversale e ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro per aumentare la resistenza a impatti e abrasione, sia sul comfort dello sparo che il calciolo Moe SL in gomma antiscivolo è deputato a potenziare. La nuova versione della carabina smontabile di Ruger, con mira frontale in fibra ottica e tacca di mira regolabile, misura 889 millimetri, pesa 1.905 grammi e costa 529 dollari.

