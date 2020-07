Savage RW&B Rascal, la carabina monocolpo decisamente americana

La Savage RW&B Rascal è una carabina monocolpo che fa sposare patriottismo e performance.

RW&B, ossia Red, white and blue: Savage battezza così la nuova versione della sua carabina monocolpo Rascal, perché sono questi i tre colori che rifiniscono il calcio sintetico. E non sono scelti a caso, né a caso disposti: la finitura richiama infatti da vicino la bandiera americana.

Destinata ad abbinare patriottismo e performance, pensata per l’addestramento dei giovani cacciatori e tiratori, l’arma è decisamente snella. La bilancia si ferma poco sopra i 900 grammi, per una lunghezza di 800 millimetri. La canna, in acciaio al carbonio come l’azione, raggiunge i 406 millimetri (1:16 il passo di rigatura). Presentando l’arma, Savage evidenzia la lenght of pull fissata a 279 millimetri.

Calibro .22 LR a otturatore girevole-scorrevole, la Savage RW&B Rascal mette a disposizione diottra regolabile, grilletto AccuTrigger e sicura manuale. Rapida la procedura di scarico, per la quale non è necessario intervenire sul grilletto. Savage ha fissato il prezzo dell’arma intorno a 220 dollari.

