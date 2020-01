Ruger LCP II, la pistola compatta calibro .22 LR

Ruger reinterpreta la LCP II dando vita a una pistola compatta calibro 22 LR.

Gli ultimi battiti del 2019 portano con sé una nuova pistola compatta calibro 22 LR, anche se proprio nuovo il modello non è. Da ora disponibile in questo calibro, la Ruger LCP II ha visto infatti la luce nel 2016 come reinterpretazione della LCP nata 8 anni prima. Al peso ridotto per un facile trasporto aveva infatti aggiunto interventi sulle mire e sul grilletto, una più ampia superficie dell’impugnatura e il blocco del carrello dopo l’ultimo colpo. Tutte queste caratteristiche rimangono anche nella versione .22 LR.

La Ruger LCP II .22 LR incorpora il sistema proprietario Lite Rack, funzionale a un rinculo più morbido e a un miglior maneggio del carrello grazie ai tagli e al profilo più pronunciato. Ottimizzata per munizioni dalla velocità elevata e pensata soprattutto per i neofiti e per chi si impegna in lunghe sessioni d’allenamento, questa pistola semiautomatica a massa battente è dotata di sicura manuale sul lato sinistro del fusto e al grilletto. Da 10+1 colpi il caricatore. Si attendono ulteriori comunicazioni da Ruger per il prezzo di lancio di questa pistola compatta calibro 22 LR.