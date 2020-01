Sparare con armi ex ordinanza: ufficiale il campionato 2020

Pubblicato il calendario del primo Campionato italiano dedicato a chi ama sparare con armi ex ordinanza.

Non più semplicemente un ritrovo: per chi vuole sparare con armi ex ordinanza dal 2020 l’Uits organizza un vero e proprio campionato italiano. A ridosso del Natale è stato pubblicato il calendario degli appuntamenti. Il programma è ancora provvisorio: mancano ancora le date per le gare di Macerata, Pesaro e L’Aquila. 18 gli eventi in programma: si comincia il 22 febbraio a Soave (VR), si chiude il 24-25 ottobre a La Spezia.