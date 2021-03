Ruger Max-9, la pistola compatta col potere di una full-size

La Ruger Max-9 è la nuova pistola compatta con mira frontale in fibra ottica e slitta per la rapida installazione dei micro-red dot.

È una pistola compatta, misura appena 152 millimetri per 520 grammi, ma dentro di sé cela tutte le migliori caratteristiche di una full-size Ruger: nel profilo ergonomico della Max-9 si trovano infatti una mira frontale diurna-notturna in fibra ottica e una slitta per la rapida installazione dei micro-red dot. L’arma è corredata di due caricatori (10+1 e 12+1 colpi) rifiniti in E-Nickel Teflon: l’utilizzo di quello maggiorato aumenta la superficie dell’impugnatura.

Striker fired 9 mm, la Max-9 («Una game changer nel mondo delle pistole microcompatte» la definisce il presidente Ruger Chris Killoy) unisce canna da 81 millimetri e carrello in lega d’acciaio rifiniti in ossido nero a un fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro. Alla sicura al grilletto e all’indicatore visivo di colpo in canna può abbinarsi un terzo dispositivo di sicurezza al pollice, eliminabile nel modello Pro. La Ruger Max-9 costa 499 dollari sul mercato internazionale. Si attendono a breve informazioni dettagliate sulla distribuzione in Europa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.