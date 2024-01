Ruger Mini-14 Tactical, di nuovo disponibile la carabina di A-Team

La Ruger ha presentato una nuova versione della carabina semiautomatica Mini-14 Tactical, calibro 5,56×45 mm Nato.

Gli appassionati di telefilm anni Ottanta la conoscono perché dalla seconda stagione (1984) cominciò ad apparire regolarmente in A-Team: torna sul mercato, aggiornata, la carabina semiautomatica Mini-14 Tactical (nacque come versione civile dell’automatica Ac556), che la Ruger ha deciso di riproporre in calibro 5,56×45 mm Nato.

Ripiegabile, il calcio è costruito su una parte principale in noce cui s’aggiungono l’impugnatura a pistola, in polimero, e una componente pieghevole in acciaio inossidabile; è in acciaio inossidabile (finitura opaca) anche la canna di 470 millimetri (passo di rigatura 1:9”), ottenuta tramite rotomartellatura a freddo e completata da una filettatura ½x28 e dallo spegnifiamma installato di serie.

Sull’azione stile Garand si trova inoltre una slitta, sulla quale installare i dispositivi di mira da usare insieme alla tacca posteriore ghost-ring, regolabile in alzo e in deriva, e al mirino a palo con alette di protezione, integrale all’attacco per la baionetta.

Lanciata sul mercato internazionale a 1.849 dollari, la nuova Ruger Mini-14 Tactical misura 997 millimetri (length of pull 343 millimetri), pesa 3.400 grammi e si completa con due caricatori rivestiti in Teflon; ciascuno alberga 20 colpi.

In Italia i prodotti a marchio Ruger sono distribuiti dalla Bignami.

