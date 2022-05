Ruger Pc Carbine #19130, la carabina takedown in calibro da pistola

Una volta smontata, la canna della nuova carabina takedown di Ruger trova alloggio nella parte inferiore del calcio.

Una volta rimossi, canna e forend trovano la loro collocazione nella parte inferiore del calcio così da facilitare le operazioni di trasporto: è la caratteristica che distingue la nuova carabina takedown Pc Carbine (codice #19130) che Ruger ha realizzato in calibro 9mm. Oltre a quello per la canna, nel calcio (è lo Stealth Gray Magpul Pc Backpacker) c’è spazio anche per il caricatore di riserva; di serie l’arma è dotata di quelli della linea Sr-Series/Security-9 (17 colpi), ma è compatibile con i più comuni Ruger e Glock.

Facilmente smontabile e filettata (1/ 2 x28), la canna fluted misura 409 millimetri (passo di rigatura 1:10, sei pieni); Ruger l’ha ottenuta con la rotomartellatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno. È invece diverso il materiale usato per l’azione, in lega d’alluminio aeronautico 7075-T6 lavorato con macchine a controllo numerico e rifinito con un’anodizzazione tipo III; la slitta Picatinny è integrata. Ruger ha deciso di rendere reversibili sia la manetta d’armamento sia il pulsante di sgancio del caricatore; minima la corsa di retroscatto, positivo il reset del grilletto. L’arma (899 dollari il prezzo al pubblico internazionale) si completa con mira frontale a lama e ghost-ring regolabile; alla lunghezza complessiva di 889 millimetri (lenght of pull 349,25 millimetri) corrisponde un peso di 2.810 grammi.

