Federal 100th Anniversary, le munizioni per carabina in edizione limitata

Il packaging delle munizioni per carabina Federal 100th Anniversary richiama quello dei primi anni Sessanta.

C’era da festeggiare un compleanno tondo, un secolo dalla fondazione del marchio: per farlo Federal ha deciso di produrre la 100th Anniversary, una linea di munizioni per carabina destinate ai collezionisti; la novità è data non dal prodotto in sé (si tratta delle Power-Shok soft point), ma dal packaging che riprende il design dei primi anni Sessanta.

Al momento sono disponibili tre calibri: .30-30 Winchester (150 grani, 32 dollari una confezione da 20); .30-06 Springfield (180 grani, 35 dollari); .45-70 Government (300 grani, 62 dollari). Dei primi due si conosce la velocità alla bocca, rispettivamente 728 e 823 m/s; oltre a questa (564 m/s), del .45-70 Federal ha diffuso qualche informazione in più come energia sviluppata (3.091 Joule alla bocca, 2.345 a 100 iarde), coefficiente balistico (.289), caduta, lunghezza del proiettile (20,57 millimetri). Nelle prossime settimane la linea si arricchirà anche di munizioni per pistola e fucile.

Nell’ultimo mese di edizione limitata si era già parlato in perlomeno tre casi, due volte per una pistola (Nighthawk Custom The Proibition e Sk Arms Mana Stainless) e una per una carabina, la Nosler Model 48 Boot Campaign.

