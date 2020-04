Ruger Takedown Usa Shooting 10/22, il fucile da collezione per l’America del tiro

Il Ruger Takedown Usa Shooting 10/22 è il fucile da collezione con cui Ruger intende sostenere lo Usa Shooting Team. La squadra americana di tiro è stata infatti costretta a rivedere i propri piani dopo il rinvio dei Giochi olimpici.

Il rinvio di Tokyo 2020 ha costretto gli atleti a spostare il loro obiettivo un anno più in là: per celebrare il duro lavoro e la dedizione della squadra di tiro americana e aiutarla a raccogliere fondi Ruger ha pensato a un fucile da collezione in edizione limitata. Come si apprende dal post su Instagram, parte dei ricavi ottenuti dalla vendita del Ruger Takedown Usa Shooting 10/22 sarà infatti destinata allo Usa Shooting Team. L’arma esprime il proprio orgoglio yankee già a prima vista: sia la combinazione tricolore del calcio sia il medaglione in argento nichelato richiamano la bandiera americana.

La canna, filettata e rotomartellata a freddo, misura 415 millimetri (1:16 il passo di rigatura, sei vuoti); è facile smontarla e separarla dall’azione, per il trasporto e la custodia. Le parti metalliche sono realizzate in lega d’acciaio con finitura nera satinata. In polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore, l’alloggio del grilletto è resistente ad abrasioni e impatti. Completano la descrizione mira frontale a perla in oro, tacca di mira posteriore regolabile, sicura manuale e caricatore da dieci colpi.

Calibro .22 LR, l’arma sarà prodotta in soli 2020 esemplari, numerati da 2020-0001 a 2020-2020 e venduti a circa 550 dollari l’uno. 935 millimetri la lunghezza per un peso di 2.085 grammi.