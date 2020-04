“Chiedi a Fiocchi” prolungato fino a dopo Pasqua

Nessuna curiosità irrisolta sulle munizioni rimarrà senza risposta: “Chiedi a Fiocchi” andrà avanti fino al 17 aprile.

Il distanziamento sociale (termine orrido come orrido è ciò che denota) va avanti, le richieste aumentano: non c’è motivo per interrompere “Chiedi a Fiocchi”. L’iniziativa che permette di ottenere risposta a tutte le curiosità sul mondo delle munizioni andrà dunque avanti fino al 17 aprile. Per iscriversi è sufficiente accedere alla pagina, lasciare i propri dati e prenotare il proprio turno. Un esperto Fiocchi richiamerà nell’orario indicato e risponderà a ogni interrogativo. Non cambiano le quattro categorie coinvolte: le domande potranno vertere su caccia con canna liscia, carabina, arma corta, tiro a volo.