Rws Performance Line Short Rifle: per carabine con canne corte

Si possono utilizzare carabine con canne corte senza rinunciare alle prestazioni? Per dare una risposta, analizziamo la Rws Performance Line Short Rifle

Che la velocità sviluppata dal proiettile sia direttamente dipendente dalla lunghezza della canna è un dato noto. Le cartucce da carabina sono convenzionalmente pensate per un utilizzo in canne lunghe 600 mm e solo in esse sarà possibile ottenere le prestazioni balistiche declinate nelle schede tecniche rilasciate dai produttori. Del resto, anche nel caso delle canne manometriche omologate Cip (Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili), la lunghezza è fissata proprio in 600 mm per la prova tutti i calibri standard e 650 mm per i calibri Magnum. Spesso i dati balistici dichiarati fanno riferimento proprio a questo tipo di rilievi. Tuttavia le richieste commerciali spesso tendono nel senso opposto. Le carabine con canne corte – specialmente per chi pratica la caccia in battuta al cinghiale – hanno preso ormai il sopravvento. Il vanto di poter disporre di armi compatte e maneggevoli comporta, per contro, un deficit prestazionale in termini di velocità in volata e quindi di energia. Inoltre, utilizzando munizioni convenzionali in canne corte si udirà una più forte deflagrazione con una maggiore e vistosa vampa in volata.

Rws Performance Line Short Rifle

Per tali ragioni la Rws (distribuita in Italia – insieme a Norma, Rottweil e Geco – da Beretta) ha deciso di lanciare sul mercato la linea di caricamento “Short Rifle”: “scegliendo queste munizioni sarà possibile utilizzare carabine con canne corte senza rinunciare alle prestazioni”. La combinazione tra polveri vivaci, peso del proiettile ideale e apparecchi d’innesco più potenti si tradurranno in una combustione ottimale anche nelle canne più compatte. La più rapida combustione ridurrà la vampa in volata in modo tale da mantenere la visione della preda dopo lo sparo anche al crepuscolo o di notte. Attualmente sono cinque i calibri ricompresi nella serie Short Rifle: i tre più noti statunitensi .308 Winchester, .30-06 Springfield e .300 Winchester Magnum affiancati dai due europei 8×57 Js e 9,3×62 Mauser. I proiettili adottati sulle cartucce Short Rifle sono gli atossici (lead free) Evolution Green, Hit e Driven Hunt affiancati dagli Speed Tip Professional con nucleo in piombo di tipo tradizionale. Tutti i dati balistici rilasciati dalla Rws relativamente a questa famiglia di munizioni sono riferiti a prove effettuate in canne da 500 mm di lunghezza.