Sauer 101 Silence Gti, la bolt-action con moderatore di suono integrato

Sauer ha ufficializzato il lancio della 101 Silence Gti, carabina bolt-action con moderatore di suono integrato; l’impossibilità di vederla (al momento) in Italia non implica una mancanza d’interesse.

Nasce per i cacciatori, evidentemente però non quelli italiani che la potranno guardare solo da lontano: il moderatore di suono integrato nella canna la rende al momento estranea al nostro mercato; ecco perché più che al mondo venatorio la nuova carabina bolt-action Sauer 101 Silence Gti (la base è ovviamente la 101 Gti) interessa agli appassionati d’armi.

In titanio, il moderatore di suono s’estende per tutta la lunghezza della canna (42-27 centimetri) ed è avvitato sulla filettatura alla volata; la riduzione del suono arriva fino a 28 decibel. A differenza dei moderatori di suono aggiunti a parte, quello integrato non riduce il campo visivo né ostacola i movimenti nel brandeggio dell’arma.

.308 Winchester, .30-06 Springfield, 8×57 Js, 8,5×55 Blaser: sono quattro i calibri in cui la Sauer 101 Silence Gti è disponibile; il caricatore ospita cinque colpi in tutti tranne che nell’ultimo, nel quale c’è posto per uno in meno. Il peso di sgancio del grilletto è fissato intorno ai 950 grammi. Calcio ergonomico thumbhole in laminato e poggiaguancia regolabile completano un’arma che ferma la bilancia poco sotto i 4 chili.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.