Si rinnova il sito web di Beretta

Da qualche minuto è online il nuovo sito web di Beretta: lanciato anche il configuratore 3D.

Una nuova grafica, il link diretto all’area personale e soprattutto il configuratore 3D che permette di scegliere le caratteristiche dell’arma da acquistare e d’inviare direttamente l’ordine all’armiere: è tutt’altro che una verniciata la rivisitazione cui da qualche minuto è stato sottoposto il sito web di Beretta.

Il nuovo design rende decisamente semplificata la navigazione; è facile accedere al catalogo, mettere a confronto le schede tecniche delle armi Beretta e scoprire i segreti delle tecnologie produttive; si rinnoverà frequentemente la sezione dedicata alle novità e alle iniziative sul territorio. Nell’area personale My Beretta sarà inoltre possibile accedere a una serie di servizi dedicati, dalla registrazione della garanzia alla richiesta di supporto tecnico passando per il download di manuali e cataloghi e del certificato di precisione della Brx1. Si rinnova anche l’e-store, nel quale sarà più facile completare un acquisto online.

Ma la principale novità è il configuratore online, che grazie alla tecnologia rendering consente di scoprire l’arma in tutti gli aspetti e nella modalità Cinema visualizzarla come se uscisse dallo schermo; una volta scelte le caratteristiche desiderate si può salvare la scheda in My Beretta oppure inviarla all’armiere per procedere immediatamente all’acquisto. Nelle prime settimane il configuratore sarà disponibile per i fucili semiautomatici; seguiranno a breve anche sovrapposti, doppiette, pistole e la Brx1.

