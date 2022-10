Armi Magazine novembre 2022 è in edicola!

Armi Magazine novembre 2022 vi aspetta in edicola dal 15 ottobre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. In copertina spicca la semiautomatica Kimber Rapide Black Ice in calibro .45 Acp, caratterizzata da un’esclusiva finitura grigia a due tonalità

Tra le altre prove più interessanti si possono segnalare: Savage B22 Precision Lite cal. .22 Lr, Smith & Wesson Sd9 cal. 9×21 Imi, Rfm Skr 22 cal. 12 e Marlin 1895 Sbl cal. .45-70.

In primissimo piano una raccolta di sentenze su temi di grande attualità, dalla guida in stato di ebbrezza alle segnalazioni di polizia, dalle armi di modesta capacità offensiva ai silenziatori: che cosa dovete sapere per capire che cosa si può fare e che cosa è meglio non fare?

La ricerca della (massima) precisione con la carabina è da sempre un chiodo fisso per i tiratori: affrontiamo l’argomento analizzando in maniera approfondita la ricarica del 6,5×47 Lapua e del .416 Barrett. Quando il bersaglio (o, meglio, il gong) è a 2.000 metri, i problemi si complicano ulteriormente: siamo partiti da una carabina custom, il resto lo scoprirete nel dossier del mese.

Nella sezione dedicata al Law Enforcement sotto i riflettori le Forze speciali del Belgio, la lotta al terrorismo del britannico Pagoda Team e la formazione degli addetti alle scorte. Curiosando in armeria ci siamo imbattuti in una tascabile in 7,65 Browning dagli illustri natali e davvero molto particolare: la Heckler & Koch HK4. Le inconsuete linee della Margolin Mcm, pistola da tiro a segno russa ormai quasi ottantenne, nascondono soluzioni tecniche originali e sorprendentemente efficaci: vediamole insieme. E ancora, su Armi Magazine novembre 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, la rottamazione di un’arma, un’innovativa cartuccia per il tiro a volo di Baschieri & Pellagri, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.