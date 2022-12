Savage 110 Carbon Predator, una nuova carabina bolt-action

La Savage 110 Carbon Predator è una carabina bolt-action da caccia disponibile in sei diversi calibri.

Sei calibri, due lunghezze di canna, finitura granito per rivestire il calcio in polimero rinforzato in alluminio: Savage presenta così l’ultima variante della linea 110, la carabina bolt-action Carbon Predator; il nome è un tributo al rivestimento della canna Proof Research, in carbonio.

Destinata specificamente alla caccia, l’arma (poco più di 3.000 grammi il peso) è fornita di caricatore estraibile Aics da quattro colpi; le tecnologie Accufit e Accustock consentono di regolare lunghezza del calcio e altezza del poggiaguancia. Sul mercato americano la Savage 110 Carbon Predator (è Bignami il distributore italiano del marchio) costa 1.695 dollari.

1 di 2

I calibri e le lunghezze di canna disponibili

.22-250 Remington (560 millimetri)

(560 millimetri) .223 Remington (460 millimetri)

(460 millimetri) 6 mm Arc (460 millimetri)

(460 millimetri) 6,5 mm Creedmoor (460 e 560 millimetri)

(460 e 560 millimetri) .300 Blackout (460 millimetri)

(460 millimetri) .308 Winchester (460 millimetri)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.