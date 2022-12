Mercato delle armi in America: la situazione a inizio dicembre

Il consueto report dell’osservatorio Nasgw consente di analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a poche settimane dalla fine dell’anno solare.

Quasi tre miliardi: se si sta all’osservatorio Nasgw dall’inizio del 2022 ai primi di dicembre il giro d’affari del mercato delle armi in America vale due miliardi e circa 930 milioni di dollari. Non cambia dunque la tendenza rispetto alle ultime rilevazioni: calo deciso rispetto al 2021 (-24,2%), calo contenuto rispetto alla media dell’ultimo triennio (-8,3%).

È in linea con i dati di novembre anche l’andamento del mercato delle munizioni: resta il segno meno nel confronto tra 2022 e 2021 (440,93 contro 457,66 milioni, -3,7%), non però in quello con la media triennale (+31,7%). Nessuna sorpresa infine per il mercato delle ottiche, che dall’inizio dell’anno vale 115,87 milioni (-31,6% sul 2021, -17,2% sulla media triennale).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.