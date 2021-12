Savage 110 Pcs, la pistola bolt-action per la lunga distanza

Destinata al tiro a lunga distanza, incapsula tutte le caratteristiche della piattaforma 110 nelle dimensioni di un’arma corta: ecco perché è giusto definirla pistola bolt-action. Il nome? Savage 110 Pcs.

Mettete insieme la piattaforma 110 di Savage e le dimensioni di un’arma corta e mescolate: dal forno esce la 110 Pcs, una nuova pistola bolt-action nei calibri 6,5 Creedmoor, .308 Winchester, .350 Legend, .300 Blackout e .223 Remington. La calciatura è assente, visto che le leggi americane vietano di imbracciare le armi corte; dunque l’arma si sviluppa intorno a uno chassis in alluminio (Pcs sta per l’appunto per Pistol Chassis System) realizzato da Modular Driven Technology. La canna da 267 millimetri (filettatura 5/ 8 x24) e l’azione sono invece realizzate in acciaio al carbonio con finitura nera.

Per il resto Savage ha mantenuto tutte le caratteristiche della piattaforma 110, dallo scatto AccuTrigger regolabile tra 1.135 e 2.720 grammi all’impugnatura stile AR-15 fino al caricatore Aics; due le slitte Picatinny, una sulla sommità dell’azione e una in verticale all’estremità posteriore dello chassis. La 110 Pcs si completa con un’astina da 178 millimetri con sistema M-Lok. «Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni» commenta Jessica Treglia, senior brand manager di Savage; «abbiamo messo alla prova la Pcs fino a più di 450 metri». Savage ha fissato a 999 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

