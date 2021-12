Steyr M9-A2 MF è la nuova versione della striker fired austriaca M9-A1. Come la A1, la M9-A2 MF mantiene un asse della canna molto basso unito a un’elsa rialzata, caratteristiche che contribuiscono a mitigare il rinculo e l’impennamento.

Doppia personalizzazione per l’impugnatura

L’impugnatura invece è stata completamente ridisegnata e ora è equipaggiata con dorsalini e pannelli laterali intercambiabili. Steyr ha aggiunto un’aggressiva texture antiscivolo per migliorare il grip sull’arma e un bocchettone svasato per rendere più agevole l’inserimento del caricatore.

Anche il rail sul dust cover è stato migliorato e ora ha tre slot per il montaggio di accessori.

Come buona parte delle striker fired uscite di recente, anche la Steyr M9-A2 MF utilizza uno chassis amovibile in metallo su cui è riportata la matricola: è quindi possibile sostituire l’intero fusto polimerico.

Il carrello è dotato di fresature di presa frontali e il bottone di sgancio caricatore è reversibile; l’hold open invece è presente solamente sul lato sinistro.

La canna rotomartellata a freddo misura 4 pollici e ha una finitura anticorrosione.

Sicura particolare

Molto interessante il funzionamento della sicura manuale che consiste in una levetta che scende proprio davanti al grilletto quando viene inserita tramite i due cursori laterali (come quelli di sblocco della canna nelle Glock per intenderci).

Abbiamo provato la Steyr M9-A2 MF all’Oklahoma Camp di Uboldo (VA).

Guarda altre prove di armi corte di Armi Magazine: clicca qui.