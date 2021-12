Oltre che con la canna da 15 centimetri, dal 2022 il Chiappa Rhino Nebula sarà disponibile anche in una versione più corta.

La canna da 3” (76 millimetri) contiene la lunghezza totale in 19 centimetri e il peso in circa 780 grammi: finora disponibile solo con la canna da 15 centimetri, ora il revolver Chiappa Rhino Nebula si accorcia. La notizia arriva dalla stessa Chiappa Firerarms che con un post su Instagram ha iniziato a presentare le novità 2022. Restano ovviamente intatte tutte le caratteristiche che hanno reso ultranoto il Nebula, dalla finitura PVD multicolor alle guancette in laminato grigio e blu elettrico.

Revolver singola-doppia azione calibro .357 Magnum con alimentazione ed estrazione manuale, il Rhino Nebula abbina canna e tamburo (sei colpi) in acciaio a fusto in lega 7075-T6; lo completano mira frontale e tacca di mira regolabile in alzo e deriva, entrambe in fibra ottica rispettivamente rossa e verde. 2.101 euro il prezzo di lancio.

