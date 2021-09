Savage 110 Ultralite Left Hand, la carabina ultraleggera per mancini

Ecco il modello Left Hand: Savage ha reso la sua 110 Ultralite anche una carabina ultraleggera per mancini.

Mantiene tutte le caratteristiche che l’hanno resa nota negli ultimi dodici mesi – canna in acciaio inossidabile rinforzata in fibra di carbonio, castello scheletrizzato con finitura melonite, otturatore scanalato, calcio regolabile, AccuFit, AccuTrigger – diventando però (anche) una carabina ultraleggera per mancini. La 110 Ultralite di Savage è ora disponibile anche nella versione Left Hand, 2.630 grammi destinati a chi spara con la mano sinistra.

Come nel modello per tiratori destrimani, sono otto i calibri in cui la Savage 110 Ultralite Left Hand (s’è detto che è una bolt action?) è realizzata. La si può scegliere infatti in .308 Winchester, 6,5 Creedmoor, .280 Ackley Improved, .270 Winchester, .30-06 Springfield, (canna 56 centimetri, 4 colpi), .300 WSM, 6,5 PRC, .28 Nosler (canna 61 centimetri, 2 colpi). Sul mercato americano costa un filo meno di 1.500 dollari.

In questi giorni Savage sta decisamente ampliando la propria offerta. La scorsa settimana ha infatti ufficializzato il lancio del Renegauge Security, nuovo allestimento del fucile semiautomatico calibro 12 destinato all’impiego tattico e da difesa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.