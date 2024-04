Savage 320 Tactical Fde, un fucile a pompa col calcio tattico

La Savage ha presentato il 320 Tactical Fde, fucile a pompa nei calibri 12 e 20 caratterizzato dal calcio tattico flat dark earth, stesso colore dell’asta.

Beth Shimanski, la direttrice manager, la definisce come «uno dei pilastri nel catalogo»: è per questo che la Savage ha deciso d’ampliare la linea 320 con l’introduzione del Tactical Fde, fucile a pompa con calcio tattico flat dark earth in materiale sintetico (impugnatura a pistola); due i calibri disponibili, 12 e 20.

Lungo poco meno d’un metro (misura 998 millimetri in 12, 993 in 20), il fucile si sviluppa lungo una canna di 18,5” (470 millimetri) in acciaio al carbonio o in acciaio legato al cromo-molibdeno; la scelta d’una lega leggera per l’azione mantiene il peso di poco sopra i 3.000 grammi.

Corredato di slitta Picatinny, ghost ring e caricatore da 5+1 colpi, sul mercato internazionale il 320 Tactical Fde costa 331 dollari; in Italia il marchio Savage (avete visto le nuove carabine Timber?) è gestito dalla Bignami.

