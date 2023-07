Savage Stevens 560 Field, un fucile semiautomatico in due varianti

La Savage ha annunciato il lancio del fucile semiautomatico Stevens 560, calibro 12 nelle varianti compact e full size.

Ci sono sia la full size sia la compact, che a parità di lunghezza di canna consente di risparmiare un paio di pollici: più che le caratteristiche tecniche delle differenti versioni è però il prezzo il motivo per cui da qualche giorno in America si sta molto parlando dello Stevens 560 Field, fucile semiautomatico calibro 12 (cameratura magnum 76 millimetri) per cacciatori e tiratori proposto dalla Savage a poco meno di 500 dollari.

Per contenere il peso complessivo entro massimo i 3.000 grammi alla canna in acciaio al carbonio (misura 660 o 710 millimetri; opaca la finitura) è stata abbinata un’azione in lega d’alluminio aeronautico 7075; il calcio è in noce turco finito a olio.

Per lo Stevens 560 Field la Savage ha scelto comandi maggiorati, sicura manuale e bindella ventilata (tacca di mira a perla, mirino in fibra ottica); della dotazione di serie fanno inoltre parte tre strozzatori (*, **, ****).

Per Beth Shimanski, direttrice marketing della Savage, il funzionamento a presa di gas rende particolarmente affidabile il ciclo di riarmo (5+1 colpi nel caricatore). La lunghezza complessiva dello Stevens 560 Field oscilla tra i 1.137 millimetri della versione compact con canna più corta e i 1.238 della full size con canna più lunga.

