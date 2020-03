Scadenza del porto d’armi: confermata la proroga

Le proroghe previste dal decreto Cura Italia riguardano anche la scadenza del porto d’armi: a causa dell’emergenza sanitaria la data slitta avanti.

Se cadeva tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la scadenza del porto d’armi sportivo, venatorio e per difesa viene automaticamente prorogata al 15 giugno. La circolare del ministero dell’Interno chiarisce il portato del decreto Cura Italia sulla validità delle autorizzazioni di polizia. Proroga anche per le autorizzazioni a servizi di investigazione e vigilanza privata, nomina a guardia giurata e abilitazioni tecniche come quella per fochino.

