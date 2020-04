Un mese di servizi per le armerie offerto gratuitamente da Assoarmieri

Emergenza sanitaria Covid-19: Assoarmieri offre un mese di servizi per le armerie anche a coloro che non sono associati.

Per tutto il mese di aprile Assoarmieri offrirà gratuitamente i propri servizi per le armerie anche ai non associati. È uno dei modi con cui l’associazione tenta di far rete durante l’emergenza sanitaria Covid-19. Assoarmieri fornirà comunicazioni tempestive sulla gestione dell’emergenza e risponderà a istanze e quesiti che giungeranno alla sua segreteria, trasferita a Roma nell’ottica della collaborazione con Anpam. Allo studio di Assoarmieri ci sono inoltre diverse iniziative tra cui una serie di convenzioni e una piattaforma di comunicazione online su cui caricare tutorial e video per l’aggiornamento professionale. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 06 5903395 o inviare una e-mail a assoarmieri@assoarmieri.it.