Shooting Post, il blog sul tiro a volo

È un modo in più per creare un legame tra chi vuole avvicinarsi alla disciplina e chi la vive quotidianamente: Anpam, Cncn e Fitav hanno battezzato Shooting Post, il nuovo blog sul tiro a volo online da qualche ora. Non è un caso che sia stato lanciato adesso, a pochi giorni dai Giochi di Tokyo 2020 che vedranno Jessica Rossi in prima fila come portabandiera azzurra.

Shooting Post darà voce ai protagonisti (tiratori, preparatori atletici, gestori delle strutture, istruttori, tecnici, medici; tra i primi autori si contano Alberto Di Santolo, Sandro Polsinelli, Daniele Di Spigno, Katiuscia Spada) e sottolineerà una volta di più la connessione tra il tiro sportivo e il comparto industriale. «Da oltre vent’anni le aziende italiane sono convintamente al fianco della federazione e degli atleti per il raggiungimento di un obiettivo comune, garantire un futuro ricco di successi» commenta il presidente Anpam Giovanni Ghini. Shooting Post potrà amplificare i loro sforzi.

I contenuti del blog saranno integrati con i canali Facebook, Instagram e YouTube. Lo affiancherà il progetto Neofitav, che da oltre cinque anni permette di provare gratuitamente il tiro a volo in più di settanta strutture convenzionate.

