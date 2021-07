Webinar sulle armi: doppia iniziativa di Hit Show

Nel mese di luglio Hit Show presenta due webinar sulle armi.

In attesa di riaprire i cancelli della fiera, nel mese di luglio gli organizzatori di Hit Show presentano due webinar sulle armi in collaborazione con Tactical 73. Mercoledì 21 luglio (ore 19) Paolo Tagini e Paolo Princi terranno un corso introduttivo su tiro a segno, tiro a volo e tiro dinamico sportivo. Il 28 luglio (ore 19) il campione europeo Gianmattia Molina si dedicherà invece al tiro a lunga distanza; previsto un focus specifico su Precision range series, king of one mile (tiro a 1.600 metri) e king of two miles (3.200 metri). Ognuno dei due corsi dura un’ora; in entrambi i casi sarà possibile interagire direttamente con i relatori. Le iscrizioni sono già aperte; la partecipazione è gratuita.

