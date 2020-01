Shot Show 2020: il concorso di SCCY

SCCY si avvicina a Shot Show 2020 mettendo in palio quattro pezzi unici.

Shot Show 2020 si avvicina e le aziende americane si stanno caricando per presentarsi in forma all’appuntamento. Ne è piena dimostrazione l’iniziativa di SCCY che ogni giorno di fiera sorteggerà un pezzo unico tra i partecipanti. Le pistole messe in palio sono immediatamente riconoscibili per la particolare finitura Cerakote che le contraddistingue.

Come l’anno scorso Armi Magazine seguirà da vicino Shot Show 2020, la fiera in programma a Las Vegas dal 21 al 24 gennaio.