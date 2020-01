Sig Sauer P320 RXP Series, la P320 con il punto rosso

La nuova famiglia di pistole Sig Sauer P320 RXP Series sarà dotata di red dot Romeo1Pro da 6 MOA.

La Sig Sauer P320 uscirà dalle fabbriche anche con il punto rosso Romeo1Pro da 6 MOA già installato. Lo ha annunciato l’azienda presentando la nuova Sig Sauer P320 RXP Series che si declinerà in quattro diversi modelli, Full Size, Compact, XFull e XCompact. Si tratta di pistole striker fired 9 mm con impugnatura in polimero, disconnettore e sicura al percussore; ambidestra la leva di rilascio del carrello, reversibile il pulsante di sgancio del caricatore. La Sig Sauer P320 RXP è costruita in modo tale che non sia necessario premere il grilletto per smontarla.

I modelli Full Size e Compact sono provvisti di mire posteriori di backup e impugnatura modulare small, medium e large. L’apparato si potenzia nelle versioni X che integrano impugnatura XSeries e mira posteriore X-Ray3 diurna e notturna oltre a grilletto flat, carrello nitron XSeries e leva di sgancio estesa. Ogni pistola è fornita di due caricatori da 15 (compatte) o 17 (full-size) colpi; per le XFull e XCompact si può scegliere anche il 10 colpi.

La scheda tecnica delle Sig Sauer P320 RXP Series

Il Romeo1Pro sulle Sig Sauer P320

«Grazie al suo utilizzo in ambito militare e nel law enforcement» spiega Tom Taylor, vicepresidente di Sig Sauer «il punto rosso per pistola si è rapidamente diffuso nel mercato civile. I principali ostacoli per una sua adozione universale» prosegue «sono l’installazione e l’azzeramento. Sig Sauer risolve il doppio problema montando l’ottica direttamente in fabbrica».

Costruito in alluminio intorno a una lente asferica che migliori la trasmissione della luce e riduca al minimo la distorsione, il Romeo1Pro permette di sfruttare dodici livelli di luminosità, dieci diurni e due notturni. Il TruHold Lockless Zeroing System rende facile l’azzeramento dopo ogni colpo. 28 grammi il peso di quest’ottica, regolabile in alzo e deriva fino a 100 MOA. Con una batteria CR1632 va avanti 20.000 ore.

La presentazione completa delle Sig Sauer P320 RXP Series andrà in scena allo Shot Show, la fiera di Las Vegas in programma dal 21 al 24 gennaio.

